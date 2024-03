Elezioni: il candidato del centrodestra Gianni Rolando incontra il direttivo di 'Sanremo On'

Il candidato sindaco del centrodestra Gianni Rolando, sostenuto da partiti e liste civiche come Fratelli d’Italia, Lega, Forza Italia, Udc-Democrazia Cristiana di Rotondi, Sanremo Domani e Andiamo!, ha incontrato il direttivo di 'Sanremo On'.

Rolando ha ascoltato le richieste del consorzio di imprese Sanremo On, oltre a fare delle proposte per trovare delle soluzioni. I temi dibattuti sono stati lo sviluppo del commercio cittadino, il turismo, la sinergia tra amministrazione e imprese e l'arredo urbano.