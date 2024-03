Sanremo: 'Visione oltre la luce', a Villa Luca di Coldirodi una mostra unica non solo per i non vedenti

Si svolge a Sanremo, nella sede della Pinacoteca di Coldirodi dal 23 marzo al 12 maggio La mostra sensoriale inclusiva nell'arte ‘Visione oltre la luce’, dell’artista Paola Arrigoni. E’ organizzata in collaborazione con l’Unione Italiana ciechi e ipovedenti di Imperia, con l’Acli e il Patrocinio del Comune di Sanremo.

Sarà un'esperienza sensoriale unica nel suo genere aperta a tutti ma pensata per coloro che non hanno il dono della vista. I vedenti potranno visitare la mostra bendati sul tema ‘La creatività che supera I confini e abbraccia ogni emozione’. É infatti con questo spunto che nasce la mostra, che si propone di promuovere l’accessibilità e l'inclusione nell'arte.

L'obiettivo dell’esposizione è quello di superare le barriere visive, avvolgendo tutti i sensi nella fruizione artistica e aprendoci a nuovi modi di percepire il mondo che lo circonda. Il titolo è stato scelto per rappresentare l’idea che l’arte non debba essere limitata alla percezione visiva. Si potranno scoprire nuove emozioni, prospettive e connessioni sensoriali attraverso le opere dell'artista Paola Arrigoni.

La mostra rappresenta l'opportunità di superare la superficie delle cose e attivare l’immaginazione e la creatività per un viaggio emozionale e sensoriale che va oltre i limiti convenzionali della vista. Offre un'occasione unica per scoprire e apprezzare l’arte contemporanea un modo nuovo, superando i limiti tradizionali e abbracciando la bellezza che si nasconde oltre la luce visibile é una grande sfida che abbiamo deciso di accettare insieme creando una mostra in cui la semplicità ci permetta di vedere ciò che è invisibile, immergendosi nell'infinito delle emozioni che solo l'arte può regalare e che solo l'anima può comprendere.

Dall'emozionante titolo della mostra, al percorso sensoriale alle opere materiche esposte: tutto è un inno alla vita alla resilienza, alla passione e alla gioia di trasformare la propria esperienza in un futuro di ottimismo, alla ricerca della felicità.