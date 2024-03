Riva Ligure: progetto da 190mila euro per l'installazione di telecamere fisse e per lettura targhe

L’Amministrazione comunale di Riva Ligure ha approvato un progetto per accedere agli incentivi previsti dal pacchetto sicurezza ed installare un più ampio sistema di videosorveglianza, in modo da raggiungere gli obiettivi di prevenzione e contrasto dei fenomeni.

Il costo complessivo del progetto, pari ad 190mila euro, sarà a carico del Comune di Riva Ligure quale quota di cofinanziamento per il 16%. Il progetto prevede una serie di telecamere fisse ed alcune di lettura targhe. Tra queste, una verrà installata sull’Aurelia al confine con Taggia, un’altra sulla strada vicinale Argentina all’ingresso con Riva e una all’incrocio con Pompeiana.

Quelle fisse, invece, verrebbero installate sull’Aurelia al confine con Arma, sulla strada Vicinale Argentina all’incrocio con il sottopass, nella zona della Chiesa in strada comunale Don, due alla curva del Don lato, in via Castello, due all’incrocio Villaregia sull’Aurelia, in via Caravello dalle scuole, in via Caravello, all’incrocio di via Pastonchi-Strada Passi, due sull’Aurelia in via Pastonchi, due all’incrocio con la strada per Pompeiana, due in piazza Matteotti, una in via Ortassi all’incrocio con l’Aurelia, una al Santuario della Madonna del Buon Consiglio ed una in via Marina all’ingresso da Santo Stefano.