Incentivi per personale sanitario fuori sede, allo studio soluzioni per la creazione di foresterie

Si è svolto il 29 febbraio 2024 un incontro tra una rappresentanza del Comitato provinciale per le Foresterie e la D. G. di Asl1 Dr.ssa Maria Elena Galbusera.



“La D. G. ha manifestato un particolare interesse per il problema delle foresterie per il personale fuori sede – spiega Giovanna Baldassarre, portavoce del Comitato provinciale per le Foresterie - e ha dato delle possibili soluzioni su cui, da alcuni mesi, sta lavorando Asl1.

In particolare:

- la sede del CAUP ad Imperia i cui ospiti sono in fase di dimissione

- alcuni locali di Asl1 in fase di recupero ubicati a Diano Marina

- una interlocuzione positiva con la Fondazione 'Borea-Massa' di Sanremo.

Ha inoltre manifestato vivo interesse circa la possibilità, da noi prospettata, di poter usufruire anche dei primi tre locali (nel passato già adibiti a foresteria) ubicati al 1° piano delle ex Scuderie di Villa del Sole, di proprietà del Comune di Sanremo e recentemente ristrutturati. Rispetto ai tre locali (già disponibili) nelle ex scuderie, nella stessa giornata di giovedì 29 febbraio, è avvenuta una prima interlocuzione (telefonica) sull'argomento tra la D.G. e il Vicesindaco Costanza Pireri, a cui è seguita la disponibilità reciproca per un sopralluogo insieme all'Assessore al Patrimonio Silvana Ormea. Relativamente ad un articolo apparso (il 5 febbraio 2024) sugli organi di stampa locali e precisamente sul possibile utilizzo dei locali dell'ex Soggiorno Militare di via Lamarmora a Sanremo, la D. G. ci ha comunicato che in realtà allo stato attuale non esiste una interlocuzione formale tra Asl1 ed il Ministero della Difesa".



"Come rappresentanza del Comitato, pur consapevoli delle difficoltà e dei tempi lunghi che occorrono per quel tipo di operazione, abbiamo evidenziato che si tratta di una opportunità da verificare, perché si tratta di una struttura che dispone, oltre ad un numero consistente di camere, anche di servizi e spazi importanti.

Il Comitato promotore, nel ringraziare la Dr. ssa Galbusera per la disponibilità manifestata e tenuto conto delle continue difficoltà che si incontrano nel reperire il personale sanitario di cui necessita il nostro territorio, rivolge un invito al D.G., al Vicesindaco e all'Assessore al Patrimonio del Comune di Sanremo, ad accelerare il più possibile il concordato sopralluogo a Villa del Sole e gli atti formali che necessitano per l'utilizzo della prima foresteria a Sanremo ad uso dei Sanitari”.