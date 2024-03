Roberto Rizzo (M5S) attacca Fulvio Fellegara: “Sono l’unico candidato che vive e aiuta le frazioni”

Roberto Rizzo, candidato sindaco per il Movimento 5 Stelle, risponde seccamente alle dichiarazioni rilasciate oggi da Fulvio Fellegara nel corso della presentazione di quattro candidati della sua lista civica alle prossime elezioni.

“Non mi piace entrare in polemica - dice Rizzo - ma leggere che Fellegara abbia ‘dettato la linea’ sul programma elettorale degli altri candidati Sindaci sulle frazioni e periferie non mi trova d’accordo. Vorrei ricordare che da umile Consigliere Comunale di minoranza che vive nei carugi sono ormai cinque anni che combatto per frazioni e periferie; non scordiamoci che una forza politica che lo appoggia ha governato gli ultimi nove anni questa città!”

“Capisco che siamo in campagna elettorale - conclude - però auspicherei un po' di rispetto per il lavoro degli altri, lavoro che è verificabile e non si tratta di promesse elettorali che devono essere verificate a fine mandato”.