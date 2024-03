Elezioni, Anima Sanremo interviene sul piano asfalti: "Siamo al lavoro per individuare nuove risorse"

Una rete viaria comunale di 300 chilometri lineari. Dalle analisi del gruppo tecnico di ANIMA, per un restyling complessivo servirebbero circa 10 ml di euro mentre circa 3 ml di euro è il costo della manutenzione ordinaria annuale.

L'impegno del nostro gruppo civico, evidenziano, è quello di affrontare questa tematica in modo razionale, senza lasciarsi andare a facili promesse elettorali per la ricerca di un consenso immediato. Questo vale anche e soprattutto per il tema degli asfalti.

Analizzando gli ultimi trent'anni almeno e rileggendo la cronaca locale con le proteste dei cittadini, si vede come il tema della manutenzione della rete viaria comunale si sia riproposto in tutte le passate amministrazioni e in tutte le campagne elettorali.

In questi ultimi cinque anni, analizzando il bilancio, l'amministrazione uscente ha investito una media tra i settecentomila e il milione di euro ogni anno, compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili. Con il nostro gruppo di lavoro, ed insieme al resto della coalizione civica, stiamo sviluppando un programma elettorale che parte da una seria analisi del bilancio comunale per individuare, dove possibile, nuove risorse che consentano di intervenire in tempi brevi nelle situazioni di maggior pericolo e di avviare un programma pluriennale per la sistemazione di tutta la viabilità, dando la stessa dignità alle zone centrali e a quelle delle frazioni.