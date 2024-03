Elezioni Amministrative a Sanremo: ecco il primo candidato a sindaco donna, è Erica Martini (Foto e Video)

E’ stato presentato questa mattina, alla Federazione Operaia, l’unico candidato a sindaco donna alle prossime elezioni Amministrative di Sanremo. Si tratta di Erica Martini, che si presenta nella lista ‘Indipendenza!’ che fa capo al segretario provinciale Francesco Castagnino, per il movimento guidato a livello nazionale da Gianni Alemanno.

Erica Martini, 56 anni sposata con una figlia, ha conseguito prima il diploma al Liceo Classico e, quindi la Laurea in pianoforte. Ha seguito scuole di composizione e danni si occupa di musica. E’ direttore d’orchestra e, a Sanremo coordina un coro di voci bianche completamente gratuito. Si occupa anche di volontariato nel sociale. Alla presentazione, oltre ai diversi sostenitori del candidato e della lista, c’era anche Alessio Saso, ex vice Sindaco di Imperia.

Come è arrivata alla candidatura a Sindaco? “E’ stata un congiunzione astrale tra me e il movimento, un incontro casuale nel quale ci siamo trovati e siamo trovati subito in empatia”. Quali gli obiettivi in campagna elettorale e, eventualmente, in consiglio comunale: “Soprattutto portare i valori della mia vita quotidiana, della mia attività e di quanto faccio nel sociale. Ovviamente non possiamo non guardare alle grandi opere e al turismo ma, chi vive in città deve essere tenuta in forte considerazione”.

Il programma elettorale è in fase di elaborazione ma avete già qualcosa da proporre? “Sono già sei o sette i punti sui quali stiamo lavorando e che sono diversi dagli altri ma, visto che lo stiamo ancora valutando, preferisco non parlarne”. Lei è l’unico candidato donna, la sua lista avrà una forte connotazione femminile? “Sicuramente si, però sarà composta soprattutto da persone poco politiche ma competenti sul piano professionale in quei ruoli che possono servire in Comune”.

Con Erica Martini c’è Francesco Castagnino, segretario provinciale di ‘Indipendenza!’, che spiega la nascita del movimento: “E’ sorto solo tre mesi fa, ma si sta sviluppando molto bene con tanti circoli in provincia. Stiamo lavorando a tanti temi ed è vero quanto detto da Erica per il fatto di questa congiunzione casuale”.

Presentazioni da soli perché il vostro è un movimento indipendente o perché non avete trovato negli altri un candidato con cui trovare un accordo? “Assolutamente per il primo motivo, visto che nasciamo con idee e valori nostri. Andremo avanti con la nostra lista e con Erica che è carica di entusiasmo e passione. Siamo sicuri di un buon risultato”.

Dove andrete a ‘rubare’ i voti? “Sicuramente la nostra collocazione politica è più a destra ma noi andiamo oltre questo steccato ideologico e prova ne è in Marco Rizzo che è venuto alla nostra assemblea fondativa. I temi sono diversi da quelli di 30 o 40 anni fa e possono accomunare pensieri diversi. Ci rivolgiamo in particolare a chi è deluso dall’azione di questo governo”.