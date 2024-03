Elezioni Sanremo, Rolando incontra gli amministratori di condominio: “Creazione di uno sportello ‘dedicato’ per snellire la burocrazia”

Si è tenuto ieri presso l'hotel Lolli di Sanremo l'incontro del candidato sindaco del centro destra unito Gianni Rolando sostenuto da partiti e liste civiche come Fratelli d’Italia, Lega, Forza Italia, Udc-Democrazia Cristiana di Rotondi, Sanremo Domani e Andiamo!, con gli amministratori di condominio.

“E' stato un incontro molto partecipato ed importante perchè agli amministratori presenti ho illustrato la mia idea di realizzare uno 'sportello dell'amministratore'. Ritengo che, - spiega Rolando - il condominio abbia esigenze particolari rispetto ad una normale abitazione, infatti in condominio abitano normalmente decine ed anche centinaia di persone e la figura dell'amministratore è basilare. Egli infatti, si trova ad intervenire in rappresentanza di tantissime persone ed è importante e necessario un aiuto per districarsi nelle varie pratiche comunali. Da qui nasce l'idea di uno 'sportello' con persone di riferimento che possano dialogare anche con le società partecipate, tipo Rivieracqua che spesso e volentieri con gli amministratori di condominio affrontano temi e pratiche simili. Il tutto nell’ottica di mettere il Comune a servizio del cittadino,nel modo più efficace possibile”.