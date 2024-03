Elezioni, Anima Sanremo: "La nostra visione sul turismo integrato è chiara ed innovativa"

"La nostra visione sul turismo integrato è chiara ed innovativa": lo dicono i rappresentanti di ANIMA Sanremo.

" Il turismo integrato e il marketing territoriale sono due approcci chiave per promuovere e sviluppare un territorio in modo sostenibile, evidenziano, attrattivo e diversificato. I nostri cardini valoriali per per massimizzare l'impatto positivo sul turismo locale sono:

• Lo sviluppo di una visione integrata: ANIMA sta lavorando per una visione integrata del territorio, che comprenda sia gli aspetti naturali che quelli culturali, e coinvolgere tutti gli attori locali (istituzioni, imprese, comunità) nel processo decisionale. Questa visione dovrebbe essere alla base di tutte le iniziative turistiche e di marketing.

• La diversificazione dell'offerta turistica: ANIMA intende promuovere una varietà di esperienze turistiche che abbraccino la cultura locale, la gastronomia, la natura, gli eventi culturali e sportivi. Questa diversificazione attira una gamma più ampia di visitatori e riduce la dipendenza da un singolo settore turistico.

• La collaborazione tra settori: ANIMA intende favorire la collaborazione tra i diversi settori economici locali, come l'agricoltura, l'artigianato, la cultura e l'industria alberghiera. La sinergia tra questi settori può portare a esperienze turistiche più autentiche e complete.

• Il coinvolgimento della comunità locale: ANIMA intende coinvolgere attivamente la comunità locale nel processo di sviluppo turistico. Questo non solo contribuisce a preservare la cultura e le tradizioni, ma crea anche un senso di appartenenza e orgoglio locale. Ad esempio sviluppare itinerari tematici che collegano punti di interesse culturali, storici, naturali e gastronomici, incoraggiando i turisti a esplorare l'intero territorio.

• ANIMA intende incorporare le nuove tecnologie, come applicazioni mobili, realtà virtuale e aumentata, per migliorare l'esperienza turistica e promuovere il territorio in modo innovativo.

L'approccio integrato al turismo, combinato con il marketing territoriale, è cruciale per creare un'offerta turistica completa, autentica e sostenibile che attrae visitatori, contribuisce allo sviluppo economico locale e preserva la bellezza e l'identità del territorio. Questo lavoro deve essere preso in carico da un manager competente previsto peraltro dalla legge. Il Destination Manager, colui o colei che si occupa della promozione e della gestione di una destinazione turistica a 360 gradi".