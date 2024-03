Elezioni Amministrative a Sanremo: Giulia Sepe e Antonio Cavallero, altri due candidati con Anima

Il Presidente dell'associazione 'Anima', Sergio Tommasini, ed il capolista Alessandro Sindoni hanno presentato altri due candidati alla carica di consigliere comunale, Giulia Sepe e Antonio Cavallero.

'Anima' Sanremo si è costituita lo scorso giugno come movimento civico-culturale con l'obiettivo di aggregare persone portatrici di diverse sensibilità del mondo sanremese e provinciale. 'Anima' ha dichiarato il pieno supporto al Candidato Sindaco Alessandro Mager per la competizione elettorale del prossimo 8-9 giugno.

Giulia Sepe, giovane insegnante della Scuola primaria di San Pietro, laureata in lingue, ex ristoratrice e sportiva agonista di tennis: "Ho deciso di candidarmi perché amo la mia città, ci sono nata, cresciuta e ho fatto le mie prime esperienze. Vorrei rappresentare i giovani, portare le loro istanze in Consiglio comunale e lavorare per lo sport che da ex agonista sento molto vicino come ispirazione e fonte di idee".

Antonio Cavallero, laureato in Medicina e Chirurgia presso l'Università di Genova. Dirigente medico otorinolaringoiatria, responsabile della Chirurgia Oncologica testa collo della ASL 1 Imperiese: "Mi candido per avere la possibilità di restituire a Sanremo ed alla sua cittadinanza quanto ho ricevuto in questi anni. Sanremo mi ha accolto con affetto nel 2010, mi ha consentito di realizzarmi professionalmente e personalmente, qui ho conosciuto la madre della mia bellissima bambina. Insomma ho un debito di gratitudine verso questa città, sono pronto ad ascoltare ed ho tante idee per migliorarla".