Domenica prossima la decima edizione della 'Granfondo' di ciclismo Sanremo-Sanremo ‘La classicissima’

Giunta alla sua decima edizione, la Granfondo Sanremo-Sanremo “La Classicissima” farà da contorno come da tradizione alla Milano-Sanremo dei professionisti. Un’occasione per pedalare sulle strade entrate nella storia del ciclismo mondiale e per scoprire alcuni degli angoli più suggestivi del Ponente Ligure. Tra pochi giorni la città dei fiori sarà quindi protagonista di un intenso weekend di sport.

La Granfondo è in programma domenica 17 marzo con partenza alle ore 10 dal Lungomare Salvo d’Acquisto. Il percorso, attraversata la città di Sanremo, proseguirà lungo la Statale Aurelia fino ad Imperia. A quel punto i ciclisti imboccheranno la val Prino raggiungendo Dolcedo, Pantasina e Vasia per dirigersi nuovamente verso la costa. Dopo essere risaliti fino alla piccola frazione di Bellissimi e Civezza, si tornerà sull’Aurelia. Le ultime salite saranno quelle che porteranno i partecipanti a Cipressa, Pompeiana e Castellaro. Gli ultimi chilometri, sorpassata Arma di Taggia, saranno quelli sui mitici tornanti del Poggio sulla cui vetta è posto il traguardo.

A seguire, a Villa Ormond di Sanremo, è previsto il pasta party e la cerimonia di premiazione. L’organizzazione sportiva è curata dall’UC Sanremo.

Prima della gara, la verifica delle licenze, consegna del numero e del materiale si svolgerà presso il Villaggio Manifestazione allestito in zona partenza il sabato dalle 10 alle 19 (dove saranno anche possibili le ultime iscrizioni sul posto) e la domenica dalle ore 8 alle 9. Le iscrizioni sul sito ufficiale www.classicissima.it chiuderanno invece mercoledì 13 marzo.

Tra le particolarità di questa edizione, la decisione di far partire in prima fila tutte le donne indipendentemente dal proprio pettorale.

In concomitanza con la gara, durante il transito dei ciclisti, si raccomanda prudenza e pazienza ad automobilisti e motociclisti lungo le strade.

Per maggiori informazioni è possibile consultare il sito ufficiale: www.classicissima.it. La Granfondo Sanremo-Sanremo “La Classicissima” è presente anche su Facebook e su Instagram.

Intanto sono aperte le iscrizioni alla 53° Cicloturistica Milano-Sanremo, attraverso il sito ufficiale www.milano-sanremo.org, in programma il 9 giugno 2024.