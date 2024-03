Sanremo: nel Giardino dei Giusti di Coldirodi, cerimonia in memoria di Wangari Muta Maathai

Domenica 10 marzo, alle ore 11.30, presso il Giardino dei Giusti di Coldirodi, si svolgerà l’iniziativa organizzata dall’I.C. Sanremo Ponente, in collaborazione con il Comune di Sanremo - Assessorato alla cultura, per celebrare La Giornata europea dei Giusti.

"Il Giardino, inaugurato a maggio del 2021 - si spiega nel comunicato -, negli spazi verdi della Pinacoteca Rambaldi, è come un libro aperto in cui si raccontano le storie dei Giusti del presente e del passato, che con coraggio si sono schierati in difesa dei sofferenti e dei perseguitati e hanno saputo interrompere la catena del male.

'Chi salva una vita, salva il mondo intero' e per farne memoria, nei Giardini dei Giusti, ogni anno vengono piantati nuovi alberi e apposte targhe, per onorare gli uomini e le donne che hanno aiutato le vittime delle persecuzioni, difeso i diritti umani ovunque fossero calpestati, salvaguardato la dignità dell’Uomo contro ogni forma di annientamento della sua identità.

Dopo Sophie Scholl, Gino Bartali, e Mons. Maurizio Michele Raffa, nostro conterraneo, quest’anno la cerimonia sarà in memoria di Wangari Muta Maathai, la 'Madre degli alberi', biologa, ambientalista e attivista politica keniota, Premio Nobel per la Pace nel 2004 e fondatrice del Green Belt Movement, il movimento ecologista che ad oggi ha piantato più di 50 milioni di alberi in Kenya e in diversi altri Paesi africani.

La cittadinanza è cordialmente invitata".