Ventimiglia: al culmine di una lite condominiale minaccia anche i Carabinieri, arrestato 40enne

I Carabinieri del Radiomobile di Ventimiglia, coadiuvati dagli agenti del Commissariato, hanno arrestato in flagranza di reato per resistenza a Pubblico Ufficiale un quarantenne di nazionalità rumena, noto alle forze dell’ordine.

Intervenuti in forze a seguito di una accesa lite condominiale l’uomo, in palese stato di alterazione per eccessiva assunzione di bevande alcoliche, ha ripetutamente minacciato con un martello i militari.

Immobilizzato e portato in caserma, dopo le formalità di rito lo straniero è stato condotto al Tribunale di Imperia, processato per direttissima e condannato alla pena di otto mesi di reclusione.