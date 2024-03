Viabilità: i cantieri della prossima settimana sulla A10 (Savona-Ventimiglia) e sulla A6 (Torino-Savona)

L’Autostrada dei Fiori comunica i cantieri della prossima settimana (dall'11 al 17 marzo) sulla Savona-Ventimiglia e sulla Torino-Savona che, in situazioni particolari o in caso di traffico intenso, potrebbero creare rallentamenti al traffico o code con un relativo aumento dei tempi di percorrenza.



Tronco A10 – Savona-Ventimiglia (confine francese)

CANTIERI

Direzione Italia

- Tra Arma di Taggia e Imperia Ovest chiusura della corsia di sorpasso dal km 114+880 al km 112+940 per nuove barriere di sicurezza dal 11/03/2024 al 17/03/2024

- Tra Imperia Ovest e Imperia Est chiusura della corsia di marcia dal km 109+650 al km 106+050 per adeguamento barriere di sicurezza dal 11/03/2024 al 17/03/2024

- Tra Andora e Albenga carreggiata a doppio senso di circolazione dal km 89+635 al km 87+390 per lavori sulla carreggiata opposta dal 11/03/2024 al 17/03/2024

- Tra Andora e Albenga chiusura della corsia di sorpasso dal km 84+000 al km 82+040 per adeguamento barriere di sicurezza dal 11/03/2024 al 17/03/2024

- Tra Pietra Ligure e Finale Ligure carreggiata a doppio senso di circolazione dal km 66+350 al km 62+900 per lavori sulla carreggiata opposta dal 11/03/2024 al 17/03/2024

Direzione Francia

- Tra Savona e Spotorno chiusura della corsia di marcia dal km 44+620 al km 45+360 per bonifiche alla pavimentazione dal 12/03/2024 al 13/03/2024

- Tra Finale Ligure e Pietra Ligure carreggiata chiusa dal km 62+900 al km 66+350 per adeguamento gallerie Bracciale e Montegrosso dal 11/03/2024 al 17/03/2024

- Tra Albenga e Andora chiusura della corsia di sorpasso dal km 81+620 al km 84+230 per adeguamento barriere di sicurezza dal 11/03/2024 al 17/03/2024

- Tra Albenga e Andora carreggiata chiusa dal km 87+390 al km 89+635 per adeguamento galleria Vallon D’Arme dal 11/03/2024 al 17/03/2024

CHIUSURE SVINCOLI O TRATTE

SVINCOLO DI SPOTORNO

Adeguamento barriere di sicurezza lotto 10

CHIUSA Rampa in entrata per veicoli diretti a Ventimiglia

Prosegue la chiusura in atto fino alle ore 20:00 del 22.03.2024

CHIUSURA DI TRATTA IMPERIA EST – SAN BARTOLOMEO

Mitigazione acustica

dalle ore 22:00 del 11.03.2024 alle ore 06:00 del 12.03.2024

Tronco A6 – Torino-Savona

CANTIERI

Direzione Savona

- tra Torino e Carmagnola dal km 6+500 al km 7+700, restringimento della carreggiata con chiusura delle corsie di emergenza e marcia, per lavori di rifacimento dei giunti di dilatazione sul viadotto Villastellone sud, dal 12/02/2024 al 30/04/2024;

- tra Mondovì e Niella Tanaro dal km 64+650 al km 67+700, restringimento della carreggiata con chiusura della corsia di sorpasso, per lavori propedeutici al cambio di carreggiata (miglioramento sismico viadotto Cento) e sostituzione delle barriere di sicurezza sul viadotto Frocco sud, dal 19/01/2024 al 30/04/2024;

- tra Ceva e Millesimo dal km 95+750 al km 97+115, restringimento della carreggiata con chiusura della corsia di sorpasso, per ripristino pendio dal 15/05/2023 al 31/05/2024;

- tra Millesimo e Altare dal km 97+115 al km 99+450, restringimento della carreggiata con chiusura delle corsie di emergenza e marcia, per interventi di adeguamento sismico sui viadotti San Bernardo, Tana e Surie, dal 20/10/2021 al 31/10/2024;

- tra Millesimo e Altare dal km 101+020 al km 102+024, restringimento della carreggiata con chiusura delle corsie di emergenza e marcia, per interventi di adeguamento sismico sul viadotto Moia dal 28/11/2022 al 31/05/2024;

- tra Millesimo e Altare dal km 104+800 al km 105+900, restringimento della carreggiata con chiusura delle corsie di emergenza e marcia per interventi di adeguamento sismico del viadotto Bormida di Pallare sud, dal 31/08/2023 al 30/06/2024;

- tra Altare e Savona dal km 109+800 al km 122+100, carreggiata chiusa con doppio senso di circolazione sulla carreggiata opposta, per interventi di adeguamento sismico delle opere d’arte lotto 2 e 4 dal 17/09/2023 al 31/03/2024.

Direzione Torino

- tra Savona ed Altare dal km 122+928 al km 109+650, restringimento della carreggiata in regime di deviazione della carreggiata sud per interventi di adeguamento sismico delle opere d’arte lotto 2 e 4 dal 17/09/2023 al 31/03/2024;

- tra Altare e Millesimo dal km 109+480 al km 107+600, restringimento della carreggiata con chiusura delle corsie di emergenza e marcia, per interventi di adeguamento sismico del viadotto Bormida di Mallare nord dal 07/11/2023 al 31/03/2024;

- tra Niella Tanaro e Mondovì dal km 68+200 al km 65+877, restringimento della carreggiata con chiusura della corsia di sorpasso, per lavori propedeutici al cambio di carreggiata (miglioramento sismico viadotto Cento), dal 06/02/2024 al 30/04/2024.