Bordighera: punto della situazione del Saint Charles, in due mesi 18 interventi chirurgici e 28 in Ortopedia

Il Direttore Generale di Asl 1 Imperiese, Maria Elena Galbusera, ha tracciato oggi un bilancio delle attività ospedale del ‘Saint Charles’ di Bordighera da poco affidato al privato con la ‘Gvm Care & Research’

Gli ambulatori del nosocomio, tra gennaio e marzo, hanno visto 80 attività specifiche in Fisiatria, 180 nella medicina sportiva, 200 in Cardiologia, 270 in Chirurgia vascolare, 72 in Dermatologia, 130 in Ematologia, 31 di Chirurgia, 212 Tac, 710 Rx, 88 risonanze magnetiche e 125 mammografie.

Per quanto riguarda l’attività chirugica generale, invece, sono stati 18 in totale gli interventi mentre, in Ortopedia e Traumatologia, gli interventi sono stati 28.