Parità di genere: in Regione Viale e Corso (Lega) “E’ essenziale per il benessere della comunità”

“Con piacere abbiamo preso parte oggi al convegno organizzato da ANCI ‘Agenda 2030 - parità di genere: possibilità o necessità? Focus sulla presenza e il ruolo delle donne nella Pa oggi e domani’. La promozione della parità di genere nella pubblica amministrazione è un obiettivo importante, che deve essere perseguito per garantire l'uguaglianza di opportunità e una rappresentanza equa dei generi nei ruoli decisionali e operativi all'interno delle istituzioni pubbliche”. Lo dicono in una nota congiunta Sonia Viale e Francesca Corso, rispettivamente Consigliere regionale della Lega e Segretario Lega provincia Genova e Assessore del comune di Genova alle Pari Opportunità.

“La Lega pensa che la politica debba proseguire a occuparsi di questo tema con iniziative ancora più incisive e avanzando proposte costruttive in merito. Le quote rosa, che per la Lega non dovrebbero esistere, essendo di per sé stesse l’ammissione dell’esistenza di una situazione di disparità fra uomo e donna, sono state utili, ma non sono certamente sufficienti. La politica può svolgere un ruolo importante nell'educare e sensibilizzare la comunità sulle questioni di genere e sulle forme di discriminazione e violenza basate sul genere, attuando politiche di assunzione basate sul merito e promuovendo programmi di sensibilizzazione e formazione sulle questioni di genere per creare un ambiente lavorativo inclusivo e rispettoso delle diversità”.

“Combattere la violenza di genere – terminano - promuovere l'occupazione femminile e migliorare l'accesso ai servizi sanitari e educativi è necessario per contribuire anche allo sviluppo economico locale. Per fare questo è richiesto l’impegno di tutti, dalle Istituzioni, alle autorità locali, alle organizzazioni della società civile e di tutta la comunità per garantire che le donne e gli uomini abbiano pari opportunità di partecipare e contribuire al progresso e al benessere della nostra società”.