Elezioni Sanremo, Comitato Rolando Sindaco: “Toti guarda la campagna elettorale da una finestra…con un’anta sola…”

“Il Comitato Rolando Sindaco, evidentemente indotto in errore, aveva inteso che il presidente della Regione Toti, che ricordiamo governa la Liguria come Presidente del Centrodestra, avrebbe guardato la campagna elettorale di Sanremo per così dire dalla finestra".

"Ci siamo immaginati una finestra almeno con un’apertura a doppia anta, prosegue il comitato Rolando Sindaco, per permettere una visione completa della nostra città. Dalle dichiarazioni del candidato di Anima, Mager, apprendiamo invece che la finestra da cui si affaccia Toti sarebbe ad una sola veduta. Peccato perché così si perderà la parte più bella di Sanremo. Quella della citta’ autodeterminata, con relazioni importanti, volta al futuro, al futuro di tutti”.