Bordighera: Saint Charles ai privati, Riolfo e Viale “Primo esempio in Italia di partnership pubblico-privato

“Oggi, con l’inaugurazione del nuovo ospedale Saint Charles di Bordighera, si restituisce al territorio un presidio sanitario fondamentale per tutto il ponente ligure. Dopo anni di depauperamento messo in atto dalle giunte di sinistra, anche grazie al grande impegno della Lega, possiamo festeggiare l’esito positivo di un lungo percorso che abbiamo seguito fin dal 2017, quando Sonia Viale era Assessore regionale alla Sanità, con la redazione del bando di assegnazione e poi anche con Mabel Riolfo, in II Commissione regionale Salute e Sicurezza Sociale, per quanto riguarda i vari passaggi della declinazione contrattuale con la società Gvm care & research”. Intervengono così Mabel Riolfo e Sonia Viale, Consiglieri della Lega in Regione Liguria.

“Il Saint Charles – proseguono - è il primo esempio in Italia di concessione di beni pubblici a privati che segue la nuova normativa. Ricordiamo anche che la nostra Liguria ha una delle presenze del privato nel pubblico più basse a livello nazionale. Grazie alla partnership tra pubblico e privato si garantisce ai cittadini di poter usufruire di una struttura all’avanguardia, dotata di tre nuove sale operatorie, che questa mattina abbiamo trovato già operative, con tutta una serie di reparti che vanno dalle cure intensive a quelle intermedie e con 17 ambulatori dove sono presenti tutte le specialità ed entro un mese sarà operativo anche il nuovo pronto soccorso”.

“Lo stesso vice presidente della Regione Liguria Alessandro Piana – terminano Viale e Riolfo - ha espresso il suo plauso per il lavoro svolto e per la rinnovata funzione dell'ospedale di Bordighera che contribuirà ad abbattere le liste d'attesa e dimostrerà quanto sia preziosa per i cittadini la partnership pubblico e privato. Non può che essere una giornata di grande soddisfazione per tutti noi: cittadini e istituzioni”.