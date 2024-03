Postano sui social foto con fucile a canne mozze, assolti 4 giovani. Il giudice: "Nessuna prova, non si sa se l'arma fosse vera o finta"

“L’assenza di elementi certi in grado di provare l’identità fra il fucile rivenuto nel gennaio del 2021 e quello ritratto nelle foto presenti sul telefono del M.R. e la mancanza di prove circa il possesso dello stesso da parte del L.S. prima e dell’A. M. poi, non consente di ritenere sussistenti con certezza gli elementi costitutivi dei delitti contestati”. Lapidarie le motivazioni della sentenza con cui il giudice monocratico di Imperia, Antonio Romano, ha assolto dalle accuse di porto d’arma in luogo pubblico, e ricettazione, i quattro giovani finiti a processo e per cui la Procura aveva chiesto la condanna.

Al centro del dibattimento - che vede alla sbarra M.Y.,28 anni turco, difeso dal legale Bruno di Giovanni, Y.E.R.M., 30anni cubano, entrambi residenti a Ventimiglia, assistito dall'avvocato Cristina Carbone, L.S., 34enne di Bordighera, assistito dall'avvocato Cristian Urbini e D.B., 26enne di Sanremo assistito dal legale Luca Ritzu- la detenzione e il porto il luogo aperto di un fucile "a canne sovrapposte", pare un calibro 12, che però era stato alterato sia nel calcio che nelle canne in quanto erano state 'tagliate'.

L'arma era stata poi mostrata con tanto di sorrisi e linguaccia sui social. Le forze dell'ordine, in seguito ad una perquisizione per droga, hanno sequestrato il telefono di uno degli indagati dove erano presenti gli scatti e per l’accusa, l’arma detenuta prima dal 34enne di Bordighera sarebbe poi stata consegnata al 28enne turco ed infine al 30enne cubano e al 26enne sanremese che l'avrebbero detenuta per tutta l'estate del 2016. Stando alla ricostruzione processuale, però nulla di ciò è stato provato ed è per questo che il giudice ha assolto gli imputati. Assoluzione questa divenuta definitiva in quanto la Procura non ha presentato Appello.

In prima istanza, sottolinea il giudice in sentenza, nonostante le foto durante la perquisizione domiciliari “non veniva trovata traccia del fucile in nessuna delle abitazioni, ma solo alcune cartucce calibro 12, compatibili col fucile ritratto nelle foto estrapolate (..)”. Queste cartucce per gli investigatori appartenevano al fucile in possesso della mamma di uno degli indagati – come confermato in aula da un teste- e che sarebbe stato poi gettato in un pozzo a Bordighera. Ciò, però per il giudice non basta in quanto “non è possibile in alcun modo ritenere che il fucile rinvenuto nel pozzo di Bordighera nel gennaio del 2021 fosse lo stesso immortalato nelle foto tratte dal telefono del M.R. (effettuate quasi 5 anni prima, piuttosto sgranate e dall’analisi delle quali non è possibile individuare il numero di matricola per verificarne la corrispondenza con quello oggetto di sequestro. Né è possibile, in ogni caso – è messo nero su bianco in sentenza- valutare con certezza assoluta se il luogo in cui si trovavano i tre imputati fosse aperto al pubblico o meno e se l’oggetto ritratto fosse un’orma o se tale oggetto fosse finto”.

Infine per il giudice fondamentale è stata la circostanza relativa alla perquisizione domiciliare nei confronti dei tre imputati, nelle immediatezze del rinvenimento delle foto, che “ha dato sempre esito negativo. Pertanto la prospettazione accusatoria si basa su elementi indiziari di cogenza insufficienti a fondare la prova di una pronuncia di condanna oltre ragionevole dubbio”. Vicenda quindi chiusa definitivamente e quelle foto restano “soltanto” una goliardata fra amici.