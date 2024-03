Aurigo e Camporosso entrano a far parte del Sistema Bibliotecario Imperiese

Via libera da parte della Giunta Comunale per estendere ai comuni di Aurigo e Camporosso il servizio di Sistema Bibliotecario Imperiese, che ad oggi include il comune di Imperia, Diano Marina, San Lorenzo al Mare, Pieve di Teco, Pontedassio e Chiusavecchia.

Il sistema permette alle biblioteche che aderiscono di creare una rete per garantire uniformità dei servizi su tutto il territorio e offrire l'accesso a un più ampio patrimonio di documenti.

“Attraverso il Sistema Bibliotecario Imperiese è stato possibile accedere a finanziamenti ministeriali, promuovere attività di formazione e ampliare le biblioteche più piccole. Sono dati che testimoniano il lavoro fatto in questi anni, che si aggiungono alla forte crescita che ha avuto la rete bibliotecaria nel 2023. In particolare nella Biblioteca cittadina, abbiamo avuto 259 iscritti in più rispetto al 2022. Un altro dato significativo riguarda l'aumento degli accessi che sono stati 32.875 rispetto ai 13.677 dell'anno precedente, con una crescita del 140%. Questo si deve al lavoro capillare di tutto il sistema bibliotecario imperiese che ha permesso di attuare iniziative di promozione della lettura attraverso incontri con i bambini, con le scuole, il patto per la lettura ed eventi in proprio nella Sala Convegni”, commenta l'assessore alla Cultura, Marcella Roggero