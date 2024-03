Sanremo: Alessandro Mager inaugura il point elettorale "La migliore Amministrazione è quella non condizionata dai partiti" (Foto e Video)

Almeno 500 persone ammassate soprattutto all’esterno, questa sera per l’apertura del point elettorale del candidato a sindaco della coalizione civica formata da sei liste, Alessandro Mager.

Quasi tutti gli esponenti dell’attuale Amministrazione e tanta gente della società civile hanno applaudito il candidato a sindaco espressione di chi sostiene che una Amministrazione locale debba essere governata da esponenti scevri dalle dipendenze politiche.

Mager ha parlato alla folla di partecipanti evidenziando come siano molti i giovani che si stanno avvicinando alla sua coalizione: “Noi stiamo lavorando ad una Amministrazione condivisa, fatta di una squadra e crediamo fortemente, che debba essere affidata a persone libere da vincolo di partito e che rispondano alle città. Non siamo contrari ai partiti ma siamo convinti che la miglior amministrazione della città deve essere guidata da persone scevre da condizionamenti esterni”.

Il candidato a sindaco ha anche parlato del programma: “Lo stiamo elaborando e verrà comunicato a tutti entro marzo. Il programma sarà fondato sul pragmatismo così come lo sono le persone che faranno parte delle nostre liste”.

Ed è tornato sull’operato dell’Amministrazione uscente: “Ha varato una serie di opere che cambieranno il volto della città. Che Biancheri abbia lavorato bene è riconosciuto da tutti i candidati, figuriamoci se non da me. Ci sono però problematiche e lamentele sulla trascuratezza dell'arredo urbano e della raccolta dei rifiuti, su cui sicuramente interverremo. Ma servirà anche mettere a bilancio fondi superiori agli attuali per il piano degli asfalti. Questo non deve minare il fatto che questi aspetti di quotidianità hanno sfiduciato alcuni cittadini. Occorre ripristinare questo rapporto di fiducia”.

Non è mancato un passaggio sulle critiche emerse durante e dopo il festival da alcuni quotidiani nazionali: “Dobbiamo difenderci da questo ma dobbiamo anche migliorare negli aspetti più critici”. Ed ha poi terminato: “Non ho mai fatto promesse assurde e ora mi propongo per contribuire insieme alla squadra la nostra Sanremo in una città più attrattiva migliorando la qualità della vita dei cittadini. Tutti insieme in una squadra civica molto forte e io mi faccio garante di questa promessa”.