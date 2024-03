Il principe Alberto II di Monaco a Dolceacqua per la mostra “Un Château en fête” (Foto)

Il principe Alberto II di Monaco a Dolceacqua per la mostra “Un Château en fête”.

Negli scorsi giorni S.A.S. Alberto II di Monaco è stato al Castello dei Doria di Dolceacqua per visitare, in forma privata, la mostra “Un Château en fête”, in occasione della sua chiusura. L’esposizione, a cura del Museo Antropologico Preistorico di Monaco, è stata offerta dal Governo del Principato e fa parte delle manifestazioni organizzate nell’ambito del gemellaggio Monaco-Dolceacqua, firmato lo scorso 3 novembre.