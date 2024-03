Bordighera, nuovi contenitori per le pile esauste: ecco dove trovarli

Nuovi contenitori per le pile esauste a Bordighera: sono stati posizionati lungo l’Aurelia, in via Romana, in corso Europa, alle Due Strade, in via Circonvallazione in paese alto e ancora a Sasso e Borghetto San Nicolò.

Lo comunica il comune. Dopo i cestini per le deiezioni canine e i cartelli per le aiuole, si tratta di un’ulteriore iniziativa per il decoro urbano nonché, in questo caso specifico, per la tutela della salute e dell’ambiente in considerazione dei rischi che derivano da un abbandono improprio delle batterie.