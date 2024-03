Bordighera: grande apprezzamento per i corsi d’inglese organizzati dall’Amministrazione

A Bordighera proseguono i corsi d’inglese organizzati dall’Amministrazione che, in questi giorni, ha ricevuto dai partecipanti un’attestazione di grande apprezzamento per l’iniziativa e la richiesta di portarla avanti anche il prossimo anno. I 29 iscritti, in particolare, hanno espresso parole di stima per la capacità didattica e relazionale della docente e hanno evidenziato quanto sia utile offrire l’opportunità di avvicinarsi o perfezionare questa lingua straniera in orari comodi anche che per chi lavora.



“Una lettera che abbiamo ricevuto con grandissimo piacere e che ci spingerà a fare tutto il possibile per riproporre i corsi anche il prossimo autunno in continuità didattica: sarebbe il quinto anno - commentano dall’Amministrazione -. Ringraziamo la Vice Presidente del Consiglio Comunale Laura Pastore, che coordina il progetto, l’insegnante e tutti i partecipanti che hanno scelto di cogliere questa occasione di crescita personale e professionale”.