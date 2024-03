Riviera dei Fiori Onlus, ecco i i vincitori del bando 'Pro volontariato 2023'

Sono quattro i soggetti non profit della provincia di Imperia che hanno vinto il primo bando-concorso lanciato dalla Fondazione comunitaria della Riviera dei Fiori Onlus (Frdf) per premiare le associazioni di volontariato, le associazioni di promozione sociale e gli altri enti del terzo settore distintisi nel 2022 per le loro iniziative benefiche.

Il bando "Pro Volontariato 2023" dichiara il presidente della Fondazione Canova Marco, è stato dotato di uno stanziamento complessivo di diecimila euro, è stato vinto da Casa Grande di Giz (Arma di Taggia), Associazione Genitori@ttivi (Imperia), Associazione Pigna Mon Amour (Sanremo) e Scuola di Pace (Ventimiglia)".

La partecipazione al bando “Pro Volontariato 2023” comportava semplicemente l'invio all'indirizzo email della Frdf (fondazionerdf@yahoo.com) di due documenti: a) la relazione sintetica illustrativa della propria migliore iniziativa/attività attuata nel 2022; b) la scheda con i dati principali del soggetto candidato.

Le candidature sono state esaminate e valutate da una commissione presieduta da Paolo Curti, il cui operato è stato poi ratificato dal consiglio di amministrazione della Fondazione della Riviera dei Fiori Onlus, che, presieduto da Marco Canova, ha deciso di riproporre il bando “Pro Volontariato” anche nel 2024.

Lo stesso vertice della Fondazione, pochi giorni fa, ha deliberato lo stanziamento di 18 mila euro (4 mila in più rispetto al 2022), a favore di anziani della provincia di Imperia particolarmente bisognosi, destinati a ricevere 400 euro ciascuno come Dono di Natale 2023, accompagnato da un regalo della Fratelli Carli.

Il “Dono di Natale” della Fondazione della Riviera dei Fiori è una tradizione che dura da 16 anni. Viene consegnato direttamente agli anziani indigenti su segnalazione della Caritas, della San Vincenzo de Paoli, di assistenti sociali, parroci, amministratori pubblici e altri soggetti che si dedicano ai più poveri.

In occasione del Natale 2022 sono state 35 le persone anziane ed estremamente bisognose della provincia di Imperia che hanno ricevuto il “Dono di Natale” da parte della Fondazione comunitaria della Riviera dei Fiori Onlus, l'ente benefico che opera per migliorare le condizioni della comunità locale, soprattutto quella più disagiata.

La Fondazione presieduta da Marco Canova e costituita nel novembre del 2006, per iniziativa della Compagnia di San Paolo, essenzialmente svolge una duplice attività: la prima è individuare, progettare, stimolare, sostenere finanziariamente azioni volte ad arrecare benefici ai più bisognosi della provincia e ad altri soggetti locali privi scopi di lucro con i suoi stessi scopi (fa beneficienza, aiuta giovani che altrimenti abbandonerebbero gli studi per indisponibilità economiche, interviene a favore di famiglie in gravi difficoltà, eroga borse lavoro e, fra l'altro, supporta cooperative sociali, oltre che associazioni di volontariato).

La Fondazione della Riviera dei Fiori Onlus è del tutto indipendente e ha un consiglio di amministrazione che opera completamente a titolo gratuito, come il suo revisore unico.

Per finanziare le attività istituzionali la Fondazione raccoglie donazioni (il suo conto corrente presso Intesa Sanpaolo ha l'Iban IT79U0306909606100000113364); lasciti, legati e promuove l'istituzione di fondi patrimoni. Può essere sostenuta anche con il 5xmille, riportando il suo codice fiscale 91034200088.

Ed è già lungo l'elenco dei sostenitori della Fondazione, comprensivo di aziende come la Biesse e la Promoflor di Bussana, la Fratelli Carli di Imperia, istituti di credito (fra i quali la filiale della Banca di Caraglio di Arma di Taggia), la Curia di Ventimiglia-Sanremo e tante persone singole, alcune delle quali hanno costituito dei fondi memoriali.