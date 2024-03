"Sanremo e il porto": domani il Pd incontra i cittadini

Il Partito Democratico di Sanremo invita tutta la cittadinanza domani, martedì 5 marzo 2024, alle ore 18.00, presso la Federazione Operaia Sanremese in via Corradi 47, a Sanremo, dove si tiene l'incontro "Sanremo e il porto" già programmato e rinviato per la tristissima concomitanza della morte del giovane studente Mohtadi Doukhani a Bussana.

Il progetto del nuovo porto cambia radicalmente la struttura portuale esistente e modifica i collegamenti tra la città e il mare, suo cuore pulsante e fonte di occupazione e di reddito per molti imprenditori e lavoratori, non solo direttamente coinvolti nelle attività marittime, ma anche in quelle a loro strettamente connesse, come la ristorazione e i servizi turistici.

Con grande attenzione a tutto questo durante l'incontro si analizzerà il progetto ad oggi presentato, nell'ottica di valutare eventuali modifiche che la nuova amministrazione della città potrebbe portare all'attenzione della Conferenza dei Servizi.

Il circolo di "Sanremo centro" del Partito Democratico si pone l'obbiettivo di confrontarsi con i cittadini di Sanremo con l'intenzione di formulare una proposta che sia davvero funzionale per lo sviluppo della città.