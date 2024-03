Sanremo: approvato il progetto per il muro di contenimento sotto 'Pian dei Cavalieri', ora il finanziamento regionale

Sarà messa in sicurezza la scarpata sottostante il campo sportivo di ‘Pian dei Cavalieri’, che si trova in strada Borgo Opaco nel popoloso quartiere del ‘Borgo’ a Sanremo.

La Giunta ha infatti approvato il progetto di fattibilità, redatto dall’Ing. Pierfrancesco Russo, per la costruzione del muro di contenimento della lunghezza di circa 30/40 metri, sotto il campo sportivo e a ridosso del torrente San Romolo, pochi metri prima del suo ingresso sotto via Pietro Agosti.

Il costo dei lavori si avvicina ai 450mila euro, ma si tratta di un intervento fondamentale per la zona tra il campo e il torrente. Il Comune, per poter affrontare il progetto e la costruzione del muro, lo ha inserito nel bilancio triennale, in modo da fare richiesta di finanziamento nell’ambito del fondo strategico regionale.

I fondi, infatti, rientrano in quelli inerenti la messa in sicurezza del reticolo idrografico dell’anno in corso.