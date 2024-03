Ospedaletti: l'8 marzo a La Piccola lo spettacolo “Quando il teatro è donna”

In occasione dell’8 marzo, Giornata Internazionale della Donna, l’associazione Noi4You, sportello di ascolto e aiuto alle donne, promuove uno spettacolo teatrale che si terrà nella sala eventi “La Piccola” a Ospedaletti, alle 21, col patrocinio del Comune di Ospedaletti.

“Lo spettacolo teatrale, ideato e diretto da Silvia Villa, nasce per celebrare la grandezza del Teatro al femminile di tutti i tempi - dichiarano gli organizzatori - si alterneranno in scena ben 15 interpreti, che daranno vita ad affascinanti ritratti di donne o a monologhi e dialoghi sulle donne, che hanno fatto grande la storia del teatro dall’antichità ai giorni nostri: da Prassagora di Aristofane a Cechov, da Stefano Benni a Buzzati, passando per Nora di Casa di Bambola, Madre Coraggio di Brecht, e poi le creature femminili di Molière e di Tennessee Williams, di Anna Marchesini e Lella Costa. Tutte donne che su scena hanno lasciato un segno profondo, facendoci riflettere sul concetto di libertà, coraggio, resistenza e autodeterminazione. Tra il comico e il drammatico, tra il teatro classico e quello contemporaneo, lo spettatore sarà accompagnato in questa Sinfonia di Emozioni, in un multiforme caleidoscopio di colori, alla scoperta della meraviglia di “Quando il teatro è donna””.

La regia e la drammaturgia sono di Silvia Villa.

Interpreti: Elena Triveri, Emilia Serpico, Evelina Liverini, Gilles Breton, Ingrid Marchot, Laura Enas, Loredana Biancheri, Lucia Gargano, Lucia Lombardi, Marina Pratelli, Marinella Lanteri, Monica Giannini, Moreno Campodoni, Stella Perrone, Valentina Bruno.

Lo spettacolo teatrale è a offerta libera e ha finalità benefiche a favore dello sportello di ascolto e aiuto alle donne Noi4You, a cui verrà interamente devoluto l’incasso per la diffusione della cultura del rispetto nelle scuole.