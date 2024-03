Sanremo, smantellamento filobus, Rizzo: “Emblema di una perenne gestione fallimentare di Riviera Trasporti, a danno dei cittadini”

“Riviera Trasporti rinuncia definitivamente alla rete filobus e vende il rame ‘a parziale pagamento dei costi’ di smantellamento. È l’ultimo amaro capolinea per il trasporto pubblico a trazione elettrica che per decenni ha aiutato gli spostamenti di centinaia di migliaia di cittadini della Riviera e dei turisti”. A dirlo è Roberto Rizzo del Movimento Cinque Stelle di Sanremo che continua: “L’incompetenza dei soliti amministratori ha fatto sì che Riviera Trasporti - perennemente in cattive acque finanziarie - si ritrova a vendere una infrastruttura considerata oggi obsoleta, ma che ancora l’anno scorso era considerata ‘strategicamente importante’ e da rendere nuovamente attuale con un investimento, peraltro esiguo se paragonato ad altre opere infrastrutturali della nostra Regione”.

“I ‘buchi nell’acqua’ di Riviera Trasporti hanno comunque una lunga storia: i famosi bus a idrogeno acquistati senza cognizione di ciò che si voleva fare e poi mai messi in funzione per mancanza di idrogeno e di idee. È veramente desolante leggere come tutte le amministrazioni di destra o sinistra che si sono avvicendate nei decenni abbiano sperperato i soldi dei contribuenti con gestioni deficitarie delle partecipate che si occupano di servizi pubblici essenziali (Rivieracqua è un altro punto dolente, portata a indebitarsi per 80 milioni)”.

“Il trasporto pubblico va modulato continuamente per offrire un servizio che sia utile ai cittadini e non lasci indietro nessuno, che siano studenti o lavoratori: deve essere sicuro e non mettere in pericolo chi ne fruisce e chi vi presta servizio e deve essere monitorato, perché ogni biglietto non validato è un danno per la società. Gli investimenti vanno pensati in chiave di transizione energetica e di contenimento dei costi di gestione e occorre azzerare gli sprechi e risanare i buchi creati da chi ha gestito ‘in allegria’: concetti che valgono in ogni ambito della gestione amministrativa. A giugno - conclude Rizzo - le elezioni amministrative daranno ai cittadini sanremesi la possibilità di dare un forte segnale a coloro i quali minimizzano sempre i problemi e ritengono di essere nel giusto anche se fanno pagare servizi scadenti a prezzi da prima classe”.