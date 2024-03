Sanremo: il candidato sindaco Rolando sulla viabilità “Programmazione dei cantieri per evitare le code ed educazione stradale”

Il candidato sindaco del centrodestra Gianni Rolando interviene in merito al tema della viabilità cittadina.

“La sicurezza stradale è un tema centrale del mio programma elettorale - dice Rolando - bene hanno fatto le tre confederazioni sindacali a evidenziare le criticità e proporre soluzioni per traffico e viabilità. Ma soprattutto intervenire In quei tratti ad esempio utilizzati dai pedoni, o in quei tratti dove in passato sono avvenuti numerosi incidenti. Bene lo strumento degli autovelox ma deve essere più educativo e meno vessatorio nei confronti degli automobilisti. E ancora, una corretta programmazione dei cantieri cittadini, in modo da evitare il più possibile disagi sul traffico e l’installazione di “Safety Cross” (sistema lampeggiante in presenza di pedoni). Ma non solo, potenziare l'attività di educazione stradale nelle scuole di ogni ordine e grado, insieme alla Polizia Locale e Polizia Stradale e creare campagne di sensibilizzazione sul tema. Inoltre, abbiamo la pista ciclabile: perchè non incentivare il bike sharing, tipo il “VeloBleu” di Nizza, affinchè le persone siano incentivate a prendere la bici per gli spostamenti e lasciare l'auto a casa, anche in un'ottica green”.