Vallecrosia, nuova area ludico ricreativa sul lungomare. Biasi: "Intervento da 250mila euro" (Foto e video)

Il lungomare di Vallecrosia avrà una nuova area ludico ricreativa. Verrà realizzata affianco all'area fitness all'aperto e vicino alla pista ciclopedonale.

E' stato approvato il progetto esecutivo del lotto funzionale di interventi che costerà 250mila euro. "Il progetto prevede un altro servizio collegato alla pista ciclabile: un'area giochi, che comprende anche giochi inclusivi per portatori di disabilità nel rispetto del piano Peba, e una tettoia di ristoro per genitori e anziani che darà una possibilità di sosta e di vissuto anche nelle giornate più afose" - fa sapere il sindaco di Vallecrosia Armando Biasi - "L'importo dei lavori è di circa 250mila euro. Abbiamo approvato lunedì, in consiglio comunale, il percorso del finanziamento e mercoledì in Giunta il progetto esecutivo".

L'intervento, che inizierà a breve, completerà il waterfront cittadino nel tratto di levante, al confine con il comune di Bordighera, e contribuirà a dare un nuovo volto alla passeggiata a mare, dove sono in corso i lavori di riqualificazione. "Con estrema gioia annuncio un work in progress che tra l'altro vede, in questi giorni, anche la continuità della passeggiata a mare riqualificata. E' un lotto da 700mila euro che verrà terminato prima dell'estate" - sottolinea il primo cittadino - "Stiamo lavorando per restituire il bello a una città che sta diventando sempre più attrattiva".