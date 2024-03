Scatta il divieto di sosta in un tratto di via Aurelia, nei pressi della sede della Croce Rossa di Bordighera, per consentire l'intervento di potatura delle piante presenti lungo la strada.

Un provvedimento necessario, valevole fino alla conclusione dell'intervento, per garantire sicurezza durante i lavori, che sono iniziati questa mattina.

L'area coinvolta, all'ingresso dell'ospedale Saint Charles, è stata fettucciata e segnalata con divieti e coni spartitraffico.