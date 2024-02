Sanremo: ripartiti i lavori per il parcheggio di piazza Eroi, dal Comune “Il cronoprogramma sarà rispettato”

Dopo qualche giorno di pausa sono ripartiti i lavori per la costruzione del parcheggio interrato di piazza Eroi Sanremesi. Il cantiere nel cuore della città ha ripreso l'intervento dopo lo sblocco del contratto rimasto fermo per via dell'impedimento di una delle parti in causa. Dal Comune di Sanremo fanno sapere che, nonostante lo stop di questi giorni, “il cronoprogramma sarà rispettato”. Sempre secondo i piani del Comune, nel giro di una decina di giorni lo scavo andrà in profondità di 2,5 metri, mentre in una ventina di giorni toccherà -5,5 metri.

Il parcheggio interrato di piazza Eroi porterà in dote 200 posti auto sotterranei oltre a una riqualificazione dello spazio in superficie con aree verdi e zone pedonali. Le auto, di fatto, spariranno sottoterra.

L'opera è realizzata con la formula del leasing in costruendo, un partenariato pubblico privato che prevede la progettazione esecutiva, il finanziamento, la costruzione, la manutenzione ordinaria e straordinaria per un periodo di anni 20 del nuovo parcheggio interrato in piazza Eroi Sanremesi, per un totale di 13 milioni di euro in 20 anni.