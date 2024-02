Sanremo: fermi da giorni i lavori per il parcheggio di piazza Eroi, un contratto rallenta il cantiere

Il cantiere per la costruzione del parcheggio interrato di piazza Eroi è da mesi sotto la lente di ingrandimento e, da giorni, non è passato inosservato lo stop ai lavori. Nessuno in cantiere e opera ferma, con ovvie preoccupazioni data anche l’esperienza negativa del Palazzetto dello Sport di Pian di Poma.

La domanda, quindi, è d’obbligo: perché è tutto fermo? Nessuna motivazione nemmeno lontanamente accomunabile a quelle che hanno fermato a suo tempo i lavori per il Palasport. I lavori sono fermi per via di un grave problema di salute che ha colpito il titolare di una delle aziende che avrebbe dovuto firmare un nuovo contratto con il Comune di Sanremo.

Stando a quanto trapela da Palazzo Bellevue, pare che i lavori siano destinati a riprendere nel giro di una settimana.

“I lavori procedono - spiega l'assessore ai Lavori Pubblici, Massimo Donzella - c'è stato un breve rallentamento per un riordino del cantiere. Oggi sono state spostate tutte le recinzioni lato piazza San Siro in modo da allargare il camminamento e rendere più agevole il passaggio. Si sta riorganizzando per riprendere la prossima settimana. In questi giorni si stanno svolgendo le attività che a volte rimangono in sospeso”.