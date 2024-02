Smantellamento della linea filoviaria: arriva il primo 'No', il Cesmot chiede a Toti e Salvini di fermare i lavori

“Apprendiamo della decisione da parte di Riviera Trasporti e della Provincia di Imperia di procedere allo smantellamento della storica filovia, con la scusa della obsolescenza dell'infrastruttura”.

C’è subito la prima contrapposizione alla decisione di smantellare la linea filoviaria dell’estremo Ponente, che scatterà nelle prossime ore ad opera di Rt. Arriva dal ‘Centro Studi sulla Mobilità e i Trasporti’, con il suo presidente, Omar Cugini, che considera l’intervento assurdo e sconsiderato.

“Ancora una volta dobbiamo registrare l’ennesimo attacco al trasporto pubblico da parte di politici ed imprese di trasporto che ignorano o fingono di ignorare che il filobus, come il tram – prosegue il Cesmot - è uno dei mezzi di trasporto ecologici per eccellenza. Nel caso specifico c'è anche il dolo di aver lasciato per anni infrastruttura abbandonata a se stessa, per inseguire presunti progetti di bus ad idrogeno ,mai decollati, uniti alla volontà di ‘riqualificare’ l'area del deposito filoviario, ovvero destinandola probabilmente all'ennesima speculazione edilizia. Pensavamo che con i casi di Cremona e Bari si fosse toccato il fondo del micidiale mix di incompetenze gestionali ai danni del TPL ma dobbiamo ricrederci. Del resto anche gli inqualificabili attacchi alla filovia da parte di alcune forze politiche spesso in cerca di visibilità, non lasciavano presagire nulla di buono,così come le dichiarazioni del Sindaco di Imperia (nonché presidente della rispettiva provincia) Claudio Scajola che, probabilmente non bene informato, nelle scorse settimane si spingeva a definire il filobus un mezzo superato, ignorando probabilmente sia la differenza di capacità di carico tra un filobus ed un bus ‘elettrico’ sia che in città come le vicine Genova e La Spezia ma anche Milano, Bologna e Roma (per citarne solo alcune ma elenco è più dettagliato)”.

Secondo il Cesmot le filovie costituiscono uno dei primari assi di trasporto e: “Mentre altre città investono sul trasporto pubblico, rivalutando reti di tram e filobus, la Provincia di Imperia torna al passato e sceglie la via più semplice, ovvero di smantellare il tutto con scuse pretestuose. Siamo contrari a tale sciocca decisione, specialmente in virtù del fatto che mentre la Provincia e Riviera Trasporti facevano di tutto per abbandonare la filovia, di contro altre città toccate dalla linea, come Sanremo, portavano avanti progetti di rilancio della storica rete. Verrebbe da chiedersi come mai l'infrastruttura sia stata colpevolmente abbandonata al suo destino nonostante l'arrivo alcuni anni fa di nuovi mezzi e nonostante che, in occasione della realizzazione della nuova stazione di Taggia-Arma era stata progettata ed in parte realizzata una diramazione della filovia a servizio della nuova stazione”.

“Appare evidente che se una infrastruttura si lascia abbandonata a se stessa essa e quella di Riviera Trasporti lo è dal 2021, si deteriori. E’ lapalissiano e non servono lauree per comprenderlo, ma, volendo pensar male, sembrerebbe che tutto sia stato fatto appositamente per avere una patetica scusa per smantellare tutto. Chiediamo un immediato stop allo smantellamento – termina il Cesmot - ed un intervento urgente del Presidente della Regione Liguria, Giovanni Toti e del Ministro dei Trasporti Matteo Salvini. Invitiamo utenti e cittadini a protestare contro l'ennesimo attacco verso il trasporto pubblico ecologico”.