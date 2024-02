Bordighera, sabato Italia Nostra Ponente Ligure fa il punto sul lavoro svolto e incontra i cittadini

La sezione di Italia Nostra Ponente Ligure sarà presente per incontrare i cittadini e le cittadine sabato 2 marzo dalle ore 10 alle ore 13 presso uno spazio pubblico dedicato nell'area prospiciente il Palazzo del Parco a Bordighera al fine di illustrare il lavoro svolto, i prossimi obiettivi, ascoltare soprattutto le segnalazioni dei cittadini.

"Il nostro lavoro, scrivono i vertici in una nota, dal momento della costituzione della sezione collegata ad una Associazione storica quale Italia Nostra a tutela del patrimonio storico, artistico e naturale del Paese, si è concentrato sulla difesa del patrimonio arboreo di Bordighera e di tutto il Ponente, a fronte di una spesso ingiustificata attività di taglio di alberature anche storiche che impoveriscono il nostro paesaggio e la qualità delle nostre città e della vita degli abitanti. In particolare, è stata portata avanti l'attività a difesa del filare di Araucarie sulla Passeggiata Argentina, interfacciandoci con le Autorità ministeriali competenti e con il Comune per la salvaguardia di quell'area verde, ancora interessata da lavori potenzialmente pericolosi per l'apparato radicale delle piante, e che continueremo a monitorare".

"Un altro tema particolarmente importante per il nostro Ponente, proseguono, è la salvaguardia, la valorizzazione e la fruizione pubblica del ricco patrimonio artistico ed architettonico, che ci ha visto protagonisti nel caso di Villa Rachele a Bordighera, con la specifica richiesta di dichiarazione di bene di interesse culturale presso la Soprintendenza, e prima ancora di Villa Angerer a Sanremo, per il momento sottratta ad un destino di affidamento a privati per la trasformazione in albergo".

"L'occasione di sabato è finalizzata al confronto, concludono, con la cittadinanza e la possibilità di sostenere l'Associazione con le sue battaglie attraverso il tesseramento 2024. Tante adesioni significano sempre più forza, vi aspettiamo".