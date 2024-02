Sanremo: moldavo 40enne ferito l'8 febbraio a Poggio, i Carabinieri arrestano i tre colpevoli

I Carabinieri di Sanremo hanno arrestato i tre italiani (di 18, 20 e 67 anni) che, l'8 febbraio scorso, avevano ferito con un fucile un moldavo in frazione Poggio. I tre sono stati fermato con l'accusa di rapina aggravata, lesioni personali gravi e possesso e porto ingiustificato di un fucile da caccia.

Secondo la ricostruzione dei Carabinieri il moldavo, da tempo regolarmente residente in Italia, arrivato a casa insieme al fratello in un suo terreno per raccogliere alcuni rami di mimosa, ha trovato i tre uomini già intenti a raccogliere le stesse piante. Ne è nata un’accesa discussione nel corso della quale i fratelli hanno tentato di far valere le proprie ragioni allontanando i tre uomini.

Un tentativo durato pochi minuti perché, poco dopo e quando ormai i due fratelli avevano cominciato a raccogliere gli arbusti, i tre sono tornati con un fucile. Sotto la minaccia dell’arma si sono fatti consegnare dai due fratelli i documenti ed i cellulari costringendoli ad abbandonare il terreno. I due si sono rifiutati e l’uomo armato ha esploso un colpo di fucile colpendo in pieno la gamba di uno dei due fratelli che si è accasciato al suolo. I tre sono fuggiti lasciando la vittima a terra gravemente ferita.

Le conseguenze avrebbero potuto essere molto più gravi se il fratello non si fosse caricato sulle proprie spalle il ferito per portarlo sul furgone fino all’abitazione di un conoscente che gli consentiva di chiamare i soccorsi.

I tre indagati, due giovanissimi di appena diciotto e vent’anni e un loro conoscente di sessantasette anni, tutti già noti alle forze dell’ordine, sono stati accompagnati in carcere. Dovranno rispondere, in concorso tra loro, dei reati di rapina aggravata, lesioni personali gravi e possesso e porto ingiustificato di un fucile da caccia.