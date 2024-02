Pigna, scoperta grande tomba preistorica: apparteneva a un personaggio importante

Scoperta in località diga di Tenerda sul territorio di Pigna una tomba a tumulo a forma di mezza cupola di 8 metri di diametro realizzata con migliaia di pietre sulla cresta di uno sperone roccioso. A diffondere la notizia Andrea Eremita del team Archeonervia.

Per completare la base a forma circolare della tomba è stato necessario costruire un muro di sostegno in pietra a secco di 6 metri di lunghezza per 80 centimetri di altezza.

Visitando il luogo caratterizzato da un precipizio su entrambi i lati, non si può fare a meno di pensare e di riflettere sulle enormi difficoltà e il dispendio di energie delle persone che hanno portato sul luogo migliaia di pietre per realizzare il tumulo, ma tutto si giustifica dalla necessità di onorare con una degna sepoltura un personaggio importante all'interno della comunità.

Il tutto a 1230 metri di altitudine sulla cima dello sperone roccioso in modo che la tomba fosse colpita dal primo raggio di sole che nasce e muore e si rigenera Ciò nella credenza che attraverso una azione di magia simpatica , da simile nasce simile, fosse possibile dare nuova vita al defunto.