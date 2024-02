Bordighera: via Noaro chiusa in caso di pioggia, sopralluogo del Comune

Nei giorni scorsi gli uffici del Comune di Bordighera hanno effettuato un sopralluogo con l’ingegner Sfefana Rossi per valutare le possibili soluzioni al problema di via Noaro, che frequentemente in caso di pioggia deve essere chiusa al traffico.



“Gli episodi di allagamento si ripresentano in maniera costante da quando è stato realizzato lo scolmatore di via Vittorio Veneto e sono più intensi in concomitanza di mareggiate, perché le onde ostruiscono il canale - dice il sindaco Vittorio Ingenito - una problematica di non facile soluzione alla quale occorre necessariamente porre rimedio”.