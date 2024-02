Flavia Ferraro vince il ‘Liguria master contest’, i nomi degli altri vincitori dei premi speciali

Si è svolta domenica scorsa la finalissima del concorso canoro ‘Liguria Master Contest’, la prima kermesse che ha visto contendersi i premi in palio dai rappresentanti delle 4 province liguri.

Dopo un accurato ascolto la giuria di qualità ha consegnato il primo posto a Flavia Ferraro che si è aggiudicata la partecipazione diretta alla finale di ‘Rumore Bim Festival’ e un quadro commemorativo dell'artista cantante Salvatore Goffredo. Secondo Adriano Serra e terzo Paolo Martini. I premi speciali sono stati vinti da: Gianfranco Cabutti (premio radio Jasper), Alex Donzella (premio club Melakanto), Louise Di Luca (premio Alma Star Tv), Federico Veggian (premio associazione Viva Armea), Letizia Migliore (premio Alma percorso vocale), Olinda Di Dea (premio Impekabile Oasi), Gianluca Boetti (premio giuria popolare), Rosalia Selvaggio (premio della critica) e Phoebe Zirano (premio miglior interpretazione).

Il concorso canoro è in partnership con ‘Rumore Bim Festival’, famoso talent nazionale dedicato a Raffaella Carrà. Dai 32 finalisti verranno estrapolati dai talent scout che hanno visto l'evento in diretta streaming, indipendente dalla classifica, i performer a loro più consoni, che potranno partecipare alla semifinale nazionale. Hanno presentato Angelo Fiume e Alex Penna organizzatori dell’evento ed il talent show è in onda in diretta streaming su Alma Star TV con la regia di Gian Carlo Platino.

Ospiti sono stati: Salvatore Goffredo, pittore cantante che, oltre ad essersi nel suo repertorio raggie, ha esposto i suoi quadri all interno della location, Veronica Seriani cantante performer, insegnante di canto presso la School of Art di Albenga e Marida Semiglia vincitrice di Rumore Bim Festival dello scorso anno e partecipante di The Voice Senior 2024 su Rai 1.