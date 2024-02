Congresso di Forza Italia a Roma: massiccia la presenza della provincia, Bistolfi sul palco (Foto)

Provincia di Imperia protagonista nel fine settimana congressuale appena terminato per Forza Italia. Al palazzo dei congressi dell’Eur, di fronte ad oltre 1.800 persone, la pattuglia della provincia di Imperia, guidata dal Coordinatore Provinciale Simone Baggioli e dal vice Regionale Filippo Bistolfi, si è distinta per quantità degli intervenuti e per qualità del contributo ai lavori.

Filippo Bistolfi è infatti stato chiamato sul palco a parlare di fronte al neo segretario nazionale Antonio Tajani per sottolineare i grandi successi ottenuti dal gruppo di Forza Italia in Provincia di Imperia negli ultimi anni. È stato ricordato infatti come dal 2019 (anno della scissione dei Totiani) gli ‘Azzurri’ rimasti si siano messi al lavoro riportando in pochi anni il partito a presentare liste competitive a tutte le principali elezioni ottenendo percentuali sempre maggiori e passando dall’allora unico consigliere comunale agli attuali 7 consiglieri comunali e 2 assessori nei grandi comuni di Ventimiglia e Sanremo oltre ad un Consigliere Provinciale, al Sindaco di Caravonica e a molti aderenti nei comuni minori.

Dalla Presidenza Congressuale è stato inoltre ricordato quanto la coerenza e la lealtà delle persone che in Liguria in questi anni sono rimasti in Forza Italia mettendo a disposizione candidature, voti, impegno ed energie sia l’unica base su cui costruire la Forza Italia del futuro. Grande soddisfazione anche per la elezione di Alberto Cirio a vice Segretario Nazionale del partito sostenuto fortemente da tutti i delegati della provincia di Imperia.