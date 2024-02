Rigenerazione urbana, approvate le linee guida per la programmazione regionale

La Giunta Regionale ha approvato, su proposta dell’assessore all’Urbanistica Marco Scajola , le linee guida per la programmazione regionale in materia di rigenerazione urbana 2024-2026. Un documento che definisce le modalità di ricognizione dei fabbisogni, la programmazione degli interventi e le modalità di erogazione dei finanziamenti.

I fondi non saranno più assegnati attraverso bando, ma con una manifestazione di interesse che porterà alla creazione di elenchi con riparto su base provinciale e di livello di progettazione. Le risorse saranno programmate in modo coordinato e comprenderanno tutti i fondi disponibili per i quali sarà previsto obbligatoriamente un cofinanziamento minimo del 5% da parte di Comuni. Verrà infine semplificata la piattaforma di inserimento dati e fornita la possibilità di caricarli in maniera continuativa.