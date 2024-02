Ventimiglia, David (Confcommercio): "Pud più agevole e chiaro grazie all'Amministrazione comunale"

Il consigliere della Confcommercio di Ventimiglia con delega al Demanio e Stabilimenti balneari, Alessandro David, ringrazia il sindaco Flavio Di Muro e l'Amministrazione comunale per l'impegno e il lavoro svolto in merito ad alcune modifiche apportate al regolamento PUD (Piano di utilizzo del demanio).

“Grazie all’intervento del sindaco e dell’Amministrazione, il regolamento del PUD è stato reso più agevole e chiaro - sottolinea Alessandro David - soprattutto per quanto attiene l'uso delle aree demaniali marittime fronte mare per gli operatori del settore, da applicarsi già per l'imminente stagione estiva”.