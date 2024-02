Arma di Taggia: rischio incidenti sul 'by pass' della ciclabile, Conio "In molti non rispettano il codice della strada"

Da alcuni giorni diversi residenti di Arma di Taggia ci hanno segnalato una problematica che si è venuta a creare dopo la chiusura della ciclabile e il ‘by pass’ che si deve utilizzare per tornare sulla pista e proseguire.

Il problema riguarda, secondo alcuni residenti, le poche indicazioni e, secondo altri, l’eccessiva anarchia di chi si muove in bicicletta. Il tratto incriminato è quello tra via Stazione e via Blengino per immettersi nuovamente sulla ciclabile all’altezza dell’ex passaggio a livello.

Più volte ci sono stati segnalati incidenti evitati solo di un niente e, quindi, residenti e turisti chiedono un intervento. Il Sindaco di Taggia, Mario Conio, ci ha confermato la presenza di una cartellonistica adeguata, anche se molto spesso i ciclisti si autoregolano. “Chiaramente c’è stato un aumento di traffico ciclopedonale sulle strade regolate dal codice – ci ha detto – ma molti (non tutti sia chiaro) se ne infischiano, pensando che in bicicletta si possa evitare di rispettare le regole. Mi hanno segnalato molti che vanno contromano ed effettivamente, pur facendo intervenire più volte gli agenti della Municipale, non è semplice farle rispettare”.

Il primo cittadino tabiese ha raccomandato un maggior senso di responsabilità.