Spento l'incendio tra Carpasio e Colle D'Oggia: in azione anche i mezzi aerei (video)

È stato spento l'incendio boschivo divampato nella serata di ieri tra Carpasio e Colle D'Oggia.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco del distaccamento di Sanremo che, data la zona impervia e la distanza delle fiamme da aree abitate, ha monitorato le fiamme per la notte in attesa dell'intervento dell'elicottero di Regione Liguria e del Canadair.

Le operazioni di spegnimento sono proseguite per tutta la mattinata odierna.