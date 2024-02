Turismo a dicembre: Sanremo e Bordighera super, bene Ventimiglia e in lieve calo Diano e Imperia

Siamo arrivati a fine anno nel classico bilancio del turismo nella nostra provincia e, il mese di dicembre ci offre numeri molto interessanti, sia a livello provinciale che per le città del Levante provinciale. Dai dati pubblicati dalla Regione, infatti, si evince come i numeri siano aumentati per Sanremo, Bordighera e Ventimiglia mente sono scesi o rimasti stabili per Imperia, Diano e San Bartolomeo rispetto al 2022.

Andiamo con ordine e partiamo dai dati provinciali, che vedono negli arrivi un aumento sia per gli italiani (+2,02%) che per gli stranieri (+6,71%). Il totale degli arrivi nel 2023 è stato di 939.135, ovvero 48mila in più dell’anno precedente con un segno positivo pari al 5,41%. Per quanto riguarda le presenze il dato è ancora migliore nel mese di dicembre con il +7,62% di italiani e +11,29% di stranieri. Il totale dell’anno vede 3.320.000 presenze, ovvero 144mila in più del 2022 (+4,55%).

Passiamo alle singole città e partiamo da quella forse più rappresentativa per l’intera provincia, Sanremo. Nel mese di dicembre, nella città dei fiori, si sono registrati più italiani (8.082) che stranieri (6.196) ma sono stati questi ultimi a generare l’aumento maggiore rispetto al 2022 con un +9,37%. Crescono anche gli italiani, del 3,23%. Sul fronte presenze l’aumento è ancora più considerevole, visto che gli italiani crescono del 7,36% e gli stranieri del 19,49%. Il trend annuale chiude con 317mila arrivi, pari a 24mila in più del 2022 (+8,17%) mentre, nelle presenze si arriva a 781mila, con 35mila in più, pari al 4,70%.

Anche Bordighera fa segnare numeri interessanti. A dicembre si registra un considerevole aumento di presenze, visto che gli stranieri crescono del 39,15% passando da 539 a 750 e gli italiani del 28,34%, da 1.510 a 1938. Anche le presenze vedono numeri importanti, con gli stranieri a +27,04% e gli italiani con il +39,23%. L’anno si chiude con 46mila arrivi, ovvero 1.500 in più del 2022 (+3,42%) mente le presenze crescono a 174mila (+5.700 e +3,43%).

Ventimiglia vede, a dicembre, una diversità tra italiani e stranieri con i primi che calano dell’11,90% mente chi è arrivato dall’estero porta un +14,83%. Nelle presenze crescono invece entrambi con gli italiani a +20,55% e gli stranieri a +47,90% rispetto allo stesso mese del 2022. Nel bilancio annuale la città di confine termina con un buon 7,89% in più negli arrivi (da 64mila a 69mila) e un ottimo 14,21% in più nelle presenze (da 170mila a quasi 200mila).

Note meno positive da Diano Marina, almeno per gli arrivi a dicembre: crollo degli stranieri con -30,34% e degli italiani a -10,02%. Non va meglio per le presenze con italiani a +7,05% ma stranieri a -12,36%. Il totale del 2023 è comunque ancora positivo: gli arrivi salgono da 170mila a 174mila (+2,09%) e le presenze da 890mila a 945mila (+6,18%).

Imperia cresce negli arrivi ma le permanenze calano. A dicembre gli stranieri sono cresciuti del 4,69% e gli italiani del 7,33%. Nelle presenze calano i primi del 12,23% e i secondi dell’1,56%. Anche il capoluogo, nonostante i dati negativi di dicembre, mantiene la crescita annuale: negli arrivi passa da 73mila a 76mila (+4,94%) e nelle presenze da 221mila a 227mila (+2,69%)

Terminiamo con San Bartolomeo al Mare, dove a dicembre troviamo una buona crescita: negli arrivi stranieri a +22,10% e italiani a +16,47%; per le presenze calano quelle degli stranieri (-2,84%) e salgono gli italiani (+5,66). Infine il 2023 termina con gli arrivi che passano da 70mila a 74mila (+4,88%) e le presenze da 324mila a 330mila (+1,75%).