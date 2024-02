Terzorio: riaperto con tanto di pannelli fotovoltaici il parcheggio sopra il centro sociale (Foto)

Riapre il parcheggio ‘Ballo’, a monte del Centro Sociale Polivalente di Terzorio, a seguito della fine dei lavori di installazione delle pensiline fotovoltaiche, restano in itinere le pratiche di allaccio alla rete per l’immissione dell’energia elettrica prodotta dal nuovo parco fotovoltaico.

L’opera è stata realizzata con due interventi concomitanti, finanziati con i fondi Pnrr per l’Efficientamento Energetico e Sviluppo Sostenibile (anni 2022 e 2023) destinati agli investimenti degli Enti Locali e con una piccola quota di cofinanziamento da parte del Comune di Terzorio, per un costo complessivo di circa 110.000 euro.

L’installazione del mini parco fotovoltaico, con potenza nominale di 22,5 kwh, è un ulteriore tassello nella programmazione avviata dall’Amministrazione Comunale, che ha come obiettivo la sostenibilità e l’efficientamento energetico di Terzorio.

Il prossimo passo in programma è la costituzione di una Comunità Energetica Rinnovabile (CER), in modo da generare importanti ritorni economici per la comunità di Terzorio e, in caso di nuove opportunità di finanziamento, proseguire con l'installazione di nuove pensiline fotovoltaiche in altre aree di sosta pubbliche.