Ai campionati Studenteschi di calcio a 11, vittoria dell'Istituto Colombo di Sanremo

Mercoledì 7 febbraio scorso, presso il campo sportivo dei Piani ad Imperia, si è svolta la finale provinciale di calcio a 11 dei campionati Studenteschi, organizzati dal Miur. L'Istituto Colombo di Sanremo si è aggiudicato la vittoria superando dopo una partita molto combattuta l'IPSIA Marconi di Imperia. La partita si è conclusa sul risultato 3-3, e la vittoria è stata decisa dai calci di rigore.

Grande entusiasmo per gli alunni del Colombo e del liceo sportivo di Arma, sede staccata da Sanremo, oltre per la vittoria anche con la speranza di recarsi a Genova per eventuale finale regionale.

La squadra accompagnata dai docenti Leandro Andrian e Simone Vivaldi era composta: Speranza, TanTan, Luci, Nervino, Anzalone, Ndoye, Sibafo, Zougart, Condolucci, Calvino, Cipriani, Macario, Colella, Scozia.