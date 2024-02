Regione: sul Psir Liguria interviene Mabel Riolfo "Documento approvato dopo il mio Odg"

“Mi fa piacere che a seguito del mio Ordine del giorno sui Centri per la Famiglia, già approvato dall’Assemblea della Liguria lo scorso luglio, il Consiglio regionale abbia votato all’unanimità un documento, che ho a mia volta sottoscritto, per dare ulteriore sostegno ai centri famiglia e che propone di creare una banca dati dei Centri Famiglia per favorire l’accesso ai progetti di welfare territoriale, anche coinvolgendo ANCI Liguria”.

Interviene così Mabel Riolfo, vicecapogruppo della Lega e relatrice di maggioranza dello PSIR della Liguria, che prosegue: “I ‘Centri per la Famiglia’ sono strutture che forniscono una vasta gamma di servizi e risorse per supportare le famiglie nei loro bisogni dando consulenza familiare, supporto educativo per genitori, servizi di assistenza all’infanzia, programmi di sviluppo del bambino, consulenza finanziaria, orientamento legale”.

“L’obiettivo principale – termina Riolfo - è quello di dare un aiuto concreto e rafforzare le famiglie, promuovere il benessere dei membri della famiglia e migliorare le relazioni all’interno del nucleo familiare. Una battaglia importante per dare aiuto a tutte le famiglie liguri”.