Altri due weekend di blocco dei treni per il 'Terzo Valico' dal venerdì sera alla domenica

Proseguono gli interventi del Progetto Unico Nodo di Genova e Terzo Valico. Per consentire le attività programmate, RFI ha previsto la sospensione della circolazione dei treni nei fine settimana del 23-25 febbraio e del 1-3 marzo, dalle 22 di venerdì alle 22 di domenica.

I treni Intercity tra Ventimiglia/Savona/Genova e Milano o Roma e viceversa subiranno variazioni di orario e non circoleranno tra Genova e Savona o Ventimiglia. Previste riprogrammazioni con bus nel tratto interrotto. I Treni Regionali: da Milano per Savona/Imperia/Ventimiglia e viceversa, da La Spezia e Sestri Levante per Genova e località del Ponente ligure (Savona, Imperia, Ventimiglia) e viceversa, del servizio urbano Genova Voltri - Genova Nervi saranno interessati da cancellazioni totali o limitazioni di percorso tra Savona e Genova o tra Cogoleto e Genova.

Prevista la riprogrammazione del servizio, l’attivazione di bus ove possibile e modifiche degli orari con aumento dei tempi di percorrenza, in relazione anche al traffico stradale. I posti disponibili possono essere inferiori rispetto al normale servizio offerto, si consiglia pertanto di valutare la ripianificazione del proprio viaggio.